Компания Xiaomi официально анонсировала глобальный выпуск нового игрового монитора G27Qi 2026 Edition. Модель пришла на смену версии 2025 года и получила обновлённую матрицу с повышенной частотой обновления — теперь она составляет 200 Гц вместо прежних 180 Гц, что обеспечивает более плавный и отзывчивый игровой процесс.

Монитор оснащён 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей (2K) и широкими углами обзора 178°. Время отклика составляет 1 мс (GTG), что минимизирует смазывание и артефакты при динамичных сценах. Поддержка AMD FreeSync Premium помогает синхронизировать частоту кадров между видеокартой и монитором, предотвращая разрывы изображения и лаги.

Дисплей сертифицирован по стандарту HDR 400 и имеет максимальную яркость 400 нит, что улучшает контраст и делает как тёмные, так и яркие сцены более детализированными. Цветопередача также стала точнее: охват цветовых пространств составляет 95% DCI-P3 и 100% sRGB, поддерживается 10-битная глубина цвета и точность ΔE менее 2.

Монитор получил сертификацию TÜV за аппаратное снижение уровня синего света — он сокращает до 50% вредного излучения без искажения цветов, снижая нагрузку на глаза.

Дизайн выполнен в стиле киберспорта с тонкими рамками с трёх сторон, что расширяет поле зрения. Для управления предусмотрен удобный джойстик. Из разъёмов доступны два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, аудиоразъём и разъём питания DC.





Устройство имеет соотношение сторон 16:9, контрастность 1000:1, мощность 48 Вт и возможность наклона от -5° до +15°. Вес монитора с подставкой — 4,15 кг. Предусмотрено крепление VESA 75×75 мм для настенного монтажа.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены, однако монитор уже появился на глобальном сайте Xiaomi, что указывает на скорый старт его международного выпуска.