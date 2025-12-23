На этой неделе Xiaomi подтвердила, что флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra будет представлен в Китае в день Рождества, одновременно приоткрыв завесу над некоторыми характеристиками камеры. Теперь компания объявила ещё одну важную деталь: устройство оснастят передовой перископической камерой.

Xiaomi сообщила в Weibo, что Xiaomi 17 Ultra получит 200-мегапиксельную камеру с непрерывным оптическим зумом. Это означает, что линзы и другие элементы внутри модуля физически перемещаются, обеспечивая оптическое увеличение и стабильное качество изображения на разных уровнях зума. Подобный принцип давно используется в классических фотоаппаратах.

Такой подход заметно отличается от большинства телеобъективов в смартфонах. Обычно мобильные камеры имеют один фиксированный уровень оптического увеличения, например 2x, 3x, 4x или 5x, а дальнейшее приближение достигается за счёт программной обработки, включая кадрирование и алгоритмы сверхразрешения. В результате качество изображения при таком зуме чаще всего ухудшается.

При этом не стоит ожидать от Xiaomi 17 Ultra слишком широкого диапазона оптического зума. Перископическая камера с разрешением 200 Мп обеспечивает непрерывное увеличение в диапазоне от 75 до 100 мм, что соответствует примерно 3,1x-4,1x. Для зума свыше 100 мм Xiaomi по-прежнему будет использовать программные методы. Для сравнения, Sony Xperia 1 VII предлагает непрерывный зум от 3,5x до 7,1x, но при этом использует 12-мегапиксельный сенсор.

Тем не менее, такое решение является серьёзным преимуществом для Xiaomi 17 Ultra. Оно даёт пользователям больше гибкости при съёмке портретов и выборе композиции. Высокое разрешение сенсора также позволяет рассчитывать примерно на 8,2-кратный зум без потери качества.





Компания отмечает, что в непрерывной зум-камере используется 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма. По своим параметрам он сопоставим с перископической камерой Xiaomi 15 Ultra. Это позитивный момент, так как некоторые производители применяют более компактный сенсор Samsung Isocell HP5 на 200 Мп, который из-за меньшего размера хуже справляется с съёмкой при недостатке света.

Кроме того, Xiaomi 17 Ultra получит новый основной сенсор Light Hunter 1050L формата один дюйм с технологией LOFIC, обеспечивающей расширенный динамический диапазон. В сочетании с инновационной зум-камерой это делает Xiaomi 17 Ultra одним из главных претендентов на звание лучшего камерофона на рынке.