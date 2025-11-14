Nubia, недавно представившая модель V80 Design на глобальных рынках, судя по всему, работает над ещё одним доступным смартфоном под названием Nubia S2R. Первые изображения устройства опубликовал инсайдер Эван Бласс, раскрыв базовые элементы дизайна.

Судя по утечке, Nubia S2R — это бюджетный аппарат с простым оформлением. На задней панели расположен единственный основной модуль камеры и светодиодная вспышка.

Спереди смартфон оснащён экраном с вырезом под фронтальную камеру и заметными толстыми рамками. На правой грани находятся кнопки регулировки громкости, клавиша питания и дополнительная кнопка, которая может служить либо отдельной кнопкой спуска камеры, либо настраиваемой функциональной клавишей.

Слот для SIM-карт расположен на левой грани. На данный момент других сведений о характеристиках Nubia S2R инсайдер не сообщил. Больше информации, скорее всего, появится в ближайшее время.