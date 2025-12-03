Компания HMD недавно показала три простых 4G-телефона, а теперь представила ещё одну тройку новых моделей. Дизайн изменился, а функциональность была ещё больше сокращена.

Генеральный директор Жан-Франсуа Бариль сообщил в LinkedIn, что компания выпускает три новые модели — HMD 100, 101 и 102. Они визуально отличаются от моделей HMD 101 4G и HMD 102 4G, представленных в сентябре.

Самой функциональной из тройки является HMD 102: в неё встроены MP3-плеер и камера с LED-вспышкой. HMD 101 лишена камеры, а HMD 100, по всей видимости, даже не имеет MP3-плеера, что, скорее всего, означает отсутствие слота для microSD и практически нулевую внутреннюю память.

Примечательно, что в описании моделей не упоминается поддержка 4G — хотя она является важной, учитывая, что во многих странах постепенно отключают сети 2G и 3G. Кроме того, новые модели оснащены портами microUSB, которые уже запрещены в некоторых регионах, например, в ЕС, где для портативной электроники требуется USB-C.

Для таких рынков HMD предлагает похожие 4G-модели с поддержкой двух SIM-карт и портом USB-C. Пользовательские инструкции для новых моделей уже опубликованы на сайте HMD India, при этом есть отдельные страницы для HMD 101 и HMD 101 4G, так как в Индии операторы ещё поддерживают сети 2G.





Также стоит помнить, что если необходима поддержка 4G, доступны модели HMD 105 4G и HMD 110 4G.