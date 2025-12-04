Sony Interactive Entertainment заключила соглашение на разработку и издание игры от Bad Robot — продюсерской компании Джей Джей Абрамса. Пока стороны не раскрывают подробностей, но известно, что это будет кооперативный шутер на четырёх игроков для PlayStation 5 и ПК. Проект возглавляет Майк Бут — создатель Left 4 Dead и один из самых опытных разработчиков в жанре кооп-шутеров.

Bad Robot Games — полностью удалённая студия, основанная в 2018 году при участии Tencent. Ранее команда принимала участие в разработке отдельных проектов: выступала инвестором и консультантом для Weird West, а также работала над интерактивным стриминговым сериалом Silent Hill: Ascension. При этом новый шутер станет первой игрой, которую Bad Robot Games создаёт полностью собственными силами.

Несколько месяцев назад Бут оставил сообщение в сабреддите Left 4 Dead, где рассказал, что работает над новым кооперативным проектом, «построенным на базе тех принципов, которые сделали L4D особенной». Он добавил: «Если вам нравились командная работа, напряжение и высокая реиграбельность моих предыдущих игр, вероятно, вам будет интересно взглянуть на эту. Она расширяет формулу кооп-экшена так, как я давно хотел». По его словам, игра пока находится на ранней стадии, но студия уже открыла лист ожидания для игроков, желающих попасть на плейтесты.

Согласно официальному пресс-релизу, «Bad Robot Games — студия, работающая над новыми и существующими трансмедиа-франшизами». Это означает, что проект вполне может оказаться началом новой серии, однако идея кооперативного шутера от автора Left 4 Dead во вселенной Cloverfield выглядит крайне многообещающей.