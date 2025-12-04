Samsung готовится к своему следующему крупному мероприятию и планирует заранее показать будущие технологии. Компания официально объявила, что её ежегодная презентация First Look пройдёт перед выставкой CES 2026. На ней Samsung расскажет о планах своего направления DX на год и покажет новые решения, основанные на искусственном интеллекте.

Презентация состоится 4 января в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Основной доклад на сцене проведёт глава подразделения DX Томас Т. М. Ро. Также выступят руководители направлений Visual Display и Digital Appliances — они расскажут, на чём компания будет делать акцент в 2026 году.

Мероприятие можно будет посмотреть онлайн — трансляция будет доступна на официальном сайте Samsung Newsroom, YouTube-канале компании и в сервисе Samsung TV Plus. Поскольку First Look проходит накануне CES, презентация даст общее понимание того, куда Samsung собирается двигаться в области потребительских технологий.

Одним из ключевых анонсов может стать складной смартфон Galaxy Z TriFold, который недавно вышел в Южной Корее. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранения стоит 3 594 000 вон. Ожидается, что в Европе цена составит примерно 2 100 евро, а в США — около 2 400 долларов.

На First Look Samsung может наконец объявить сроки мирового запуска устройства. Также ожидаются новые телевизоры, обновлённые умные бытовые приборы и улучшения фирменной экосистемы с акцентом на интеграцию ИИ.





По данным инсайдеров, компания может показать первые тизеры флагманской серии Galaxy S26, которую планируют представить в феврале. Официально это пока не подтверждено, но проведение First Look перед главным мероприятием Unpacked намекает на ранний показ ключевых новинок.