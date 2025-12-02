После месяцев утечек Samsung официально представила Galaxy Z TriFold — устройство с новой конструкцией, выходящей за рамки привычного формата книжной раскладушки. Это первый серийный смартфон компании с многоступенчатым складыванием, который сочетает компактность телефона и рабочее пространство уровня планшета.

Характеристики и возможности Samsung Galaxy Z TriFold

В раскрытом состоянии Galaxy Z TriFold превращается в 10-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2160 × 1584 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Внешний дисплей имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение Full HD+ и яркость до 2600 нит. Оба экрана оснащены селфи-камерами на 10 Мп, а защиту наружной панели обеспечивает Gorilla Glass Ceramic 2.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite for Galaxy, дополненном 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Основная камера включает 200-мегапиксельный модуль, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный и 10-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным зумом. Аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч разделён на три секции и поддерживает зарядку 45 Вт по кабелю и 15 Вт по беспроводному стандарту.

Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8. Впервые в линейке появилась автономная версия Samsung DeX: переключиться в настольный интерфейс можно прямо из шторки быстрого доступа. На широком экране одновременно можно запускать три приложения. Новая система двойных титановых шарниров облегчает складывание и повышает защищённость внутреннего дисплея. Толщина смартфона в разложенном виде составляет 3,9 мм, вес — 309 граммов. Также заявлены IP48, Wi-Fi 7 и поддержка 5G.

Цена и доступность Samsung Galaxy Z TriFold

В Южной Корее продажи стартуют 12 декабря по цене $2 500 (примерно ₹2,09 лакха). До конца декабря модель появится в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ. Выпуск в США ожидается в первом квартале 2026 года. Пока доступен только вариант в цвете Crafted Black.



