Всего год спустя после громкого дебюта, который заметно повлиял на мировой рынок ИИ, китайская DeepSeek возвращается с двумя новыми моделями — и весьма громкими заявлениями. По словам компании, их новые open-source разработки, DeepSeek V3.2 и V3.2-Speciale, способны соответствовать или даже превосходить самые мощные ИИ-системы на рынке, включая OpenAI GPT-5 и Google Gemini 3 Pro.

Вместо того чтобы бесконечно наращивать вычислительные мощности, DeepSeek продолжает придерживаться стратегии эффективной архитектуры. Пока американские лаборатории используют огромные кластеры новейших чипов, DeepSeek утверждает, что её оптимизированный подход к обучению позволяет добиться сопоставимого уровня интеллекта на более доступном оборудовании. В компании также отмечают, что даже базовая версия модели поддерживает встроенные механизмы рассуждений и умеет работать с инструментами без перехода в отдельный режим reasoning.

Главное внимание сосредоточено на модели V3.2-Speciale. DeepSeek утверждает, что она превзошла GPT-5 по внутренним тестам и показывает уровень Gemini 3 Pro в задачах, требующих сложных рассуждений. В качестве доказательства компания приводит результаты в международных олимпиадах — по математике и информатике, где представлены опубликованные решения, доступные для проверки.

В основе прироста производительности, по данным DeepSeek, лежат два ключевых нововведения: собственный механизм разреженного внимания, оптимизированный для обработки длинного контекста, и расширенный цикл обучения с подкреплением, включающий более 85 000 сложных пошаговых задач, созданных через внутреннюю систему «агентного синтеза задач».

Модель DeepSeek V3.2 уже доступна на сайте компании, в мобильных приложениях и через API. Более экспериментальная версия V3.2-Speciale доступна только через временную API-точку, которая будет закрыта после 15 декабря 2025 года. Сейчас она работает как движок для задач рассуждения и не поддерживает вызов инструментов.



