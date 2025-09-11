Китайская Baidu анонсировала обновлённую ИИ-модель Ernie X1.1, позиционируя её как серьёзный шаг вперёд по сравнению с предыдущей версией Ernie X1. Компания заявляет, что новинка не только значительно улучшена, но и превосходит конкурентов, включая DeepSeek R1.

Что нового в Ernie X1.1

Главный технический директор Baidu Ван Хайфэн представил Ernie X1.1 как модель, построенную на базе Ernie 4.5 и использующую гибридный фреймворк обучения с подкреплением. По словам разработчиков, это позволило объединить несколько методов тренировки для более «умного» поведения модели.





Согласно данным компании, X1.1 стала:

на 34,8% точнее в работе с фактами;

в работе с фактами; на 12,5% лучше следует инструкциям;

следует инструкциям; на 9,6% эффективнее справляется со сложными задачами.

Сравнение с конкурентами

Baidu пошла дальше простого сравнения с собственной предыдущей моделью. В компании утверждают, что Ernie X1.1 обходит DeepSeek R1-0528 в ряде тестов. Более того, Baidu заявила о сопоставимом уровне производительности с такими флагманами отрасли, как GPT-5 и Google Gemini 2.5 Pro, в отдельных сценариях.





Где доступна новая модель

Попробовать Ernie X1.1 можно через сайт Ernie Bot, а также в приложении Wenxiaoyan. Для бизнеса и разработчиков модель развернули на облачной платформе Qianfan AI Cloud.

Контекст: экосистема Baidu и PaddlePaddle 3.2

Запуск Ernie X1.1 совпал с обновлением собственной платформы глубокого обучения PaddlePaddle до версии 3.2. Обновление оптимизировало работу с крупными моделями и повысило совместимость с разными типами оборудования.





По данным компании, экосистема Baidu AI сегодня включает более 23 миллионов разработчиков и обслуживает760 тысяч компаний, что делает её одной из крупнейших в мире, особенно в Китае.

Глобальная гонка ИИ

Заявления Baidu укладываются в более широкий контекст: мировая конкуренция в области искусственного интеллекта стремительно обостряется. Китайские компании уже не стремятся догонять, а открыто бросают вызов лидерам рынка.





Вопрос лишь в том, подтвердят ли независимые тесты сопоставимость Ernie X1.1 с GPT-5 и Gemini 2.5 Pro. Но очевидно одно: Baidu намерена закрепить за собой статус не только китайского, но и глобального игрока в индустрии искусственного интеллекта.