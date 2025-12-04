Infinix впервые показала, каким будет её следующий крупный смартфон, подтвердив переход к новой дизайнерской философии. Компания также объявила о творческом партнёрстве, которое будет определять внешний облик будущего флагмана. Дополнительные подробности о смартфоне и истории его создания обещают раскрыть ближе к дате релиза.

Официально подтверждено, что итальянская студия Pininfarina, известная своими проектами спортивных и премиальных автомобилей, работает над дизайном нового флагманского устройства Infinix. Первый смартфон, созданный в рамках партнёрства, получит название Infinix Note 60 Ultra и будет спроектирован специалистами Pininfarina.

По словам Infinix, цель сотрудничества — повысить качество исполнения премиальной линейки бренда, используя опыт Pininfarina в эстетике, инженерной точности и дизайне, ориентированном на образ жизни. Технические характеристики Note 60 Ultra пока не раскрываются, но компания обещает представить философию дизайна и детали устройства в ближайшее время.

Это не первое сотрудничество Infinix с представителями автомобильного дизайна. Ранее бренд представил модели Note 30 VIP Racing Edition и серию Note 40, созданные совместно со студией BMW DesignWorks. Эти проекты привнесли в смартфоны эстетику автоспорта и, судя по всему, стали основой для дальнейших дизайн-коллабораций компании.

Ожидается, что Note 60 Ultra станет первым устройством нового визуального направления и поможет укрепить позиции Infinix в премиальном сегменте.



