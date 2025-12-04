Nissan официально представила модель N6 — свой первый седан с подключаемым гибридом (PHEV), созданный специально для рынка Китая. Автомобиль выходит в рамках совместного предприятия Nissan и Dongfeng — компании Dongfeng Nissan Passenger Vehicle (DFN).

Nissan N6 стал первой моделью на платформе Tianyan Architecture — общей архитектуре новых энергетических автомобилей (NEV), разработанной Nissan и Dongfeng.

Модель оснащена гибридной силовой установкой: 1,5-литровым бензиновым двигателем и аккумулятором LFP-типа ёмкостью 21,1 кВт⋅ч. По заявлению производителя, расход топлива составляет менее 2 литров на 100 км, а запас хода на электротяге достигает 180 км. Nissan утверждает, что благодаря этим показателям N6 получил мировой рекорд Guinness. Батарея поддерживает быструю зарядку — менее 20 минут до полного заряда.

Внешний дизайн выполнен в современном стиле: узкие адаптивные светодиодные фары и трёхмерные задние фонари Hurricane-Eye.

Салон выполнен в формате «360-градусной оболочки»: 85% поверхности отделаны мягкими материалами. В центре — 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и голосовым ассистентом Xiao Ni на базе ИИ.





Передние кресла — AI Zero-Pressure Cloud Cushion с индивидуальной подстройкой посадки. Задний диван — Zero-Pressure Cloud Cushion Sofa. Для отделки используется гелеобразный материал, который должен передавать ощущения премиальной кожи.

Интерьер предлагается в двух цветовых схемах — светлая Off-White или тёмная Elegant Black с акцентами Rose Gold или Night Purple. Палитра кузова включает: Sunlight Gold, Hyacinth Purple, Flowing Silver, Obsidian Black, Rock Grey и Pearl White.

Автомобиль оснащён автомобильным чипом Qualcomm Snapdragon 8775 и системой помощи водителю, созданной совместно с Momenta. Комплекс работает как на трассе, так и в городе, а также помогает при парковке.

Nissan N6 будет доступен в пяти комплектациях: 180 Air, 180 Pro, 180 Max, 180 Max+ и флагманская 170 Max+ (почему топовая комплектация имеет индекс ниже — производитель не поясняет). Цены составляют от 100 000 до 130 000 юаней. Поставки могут начаться уже 8 декабря.