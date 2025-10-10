Компания Nissan опубликовала первые официальные изображения обновленного электрического кроссовера Nissan Ariya, однако есть один нюанс — пока обновленная версия будет доступна исключительно в Японии. Премьера модели состоится на предстоящем автосалоне Japan Mobility Show в Токио. Автомобиль получил обновленный дизайн и новые технологии.

Дизайнеры Nissan придали Ariya более чистый и обтекаемый внешний вид. Решетка радиатора полностью исчезла — теперь передняя часть выглядит гладкой и минималистичной, что придает электромобилю более современный и «электрический» характер. Новые светодиодные фары, вдохновленные дизайном последнего Nissan Leaf, подчеркивают обновленную переднюю часть.

Передний бампер также переработан: исчезли боковые воздухозаборники, а нижний воздухозаборник стал менее заметным, что делает дизайн более сдержанным и зрелым. Даже противотуманные фары убрали ради чистоты линий. В профиль кроссовер остался прежним, но получил новые пятиспицевые легкосплавные диски с оригинальной текстурой, а также свежий вариант окраски кузова.

В салоне изменения носят технологический характер. Старую мультимедийную систему заменили на новую платформу с интеграцией сервисов Google. Это означает, что в интерфейсе теперь доступны привычные Android-приложения и функции, встроенные прямо в панель управления, что делает использование более интуитивным.

Еще одно важное обновление — появление функции Vehicle-to-Load (V2L). Благодаря ей аккумулятор автомобиля можно использовать как мобильный источник питания: от него можно запитать ноутбук, осветительные приборы или даже бытовую технику — полезное решение для путешествий и чрезвычайных ситуаций.





Кроме того, обновленный Ariya получил перенастроенную подвеску, адаптированную специально под японские дороги. Хотя подробностей Nissan не раскрывает, предполагается, что модернизация повысит комфорт и управляемость автомобиля.

Двигательная часть и аккумуляторные блоки остались без изменений, поэтому характеристики по мощности и запасу хода будут аналогичны прежней версии Ariya.