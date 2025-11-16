В пятницу федеральные присяжные штата Калифорния постановили, что компания Apple должна выплатить производителю медицинских приборов Masimo 634 миллиона долларов за нарушение патента на технологию мониторинга уровня кислорода в крови. Присяжные признали, что функции тренировки и уведомлений о частоте сердечных сокращений в Apple Watch нарушают патент Masimo.

Это значительная победа для Masimo, которая заявила, что их инновации важны для разработки технологий, приносящих пользу пациентам. Представитель Apple сообщил, что компания планирует обжаловать вердикт, отметив, что единственный патент, связанный с этим делом, истёк в 2022 году и относится к устаревшей технологии мониторинга, применявшейся десятилетиями.

Дело между Masimo и Apple касается технологии пульсоксиметрии, использующей оптический датчик для измерения кровотока. Masimo обвиняет Apple в переманивании сотрудников, включая главного врача, и нарушении патентов на технологию. В 2023 году Комиссия по международной торговле США запретила импорт Apple Watch с функцией мониторинга уровня кислорода в крови, что объясняет отсутствие этой функции в часах в последние годы.

Кроме того, в августе этого года Apple объявила о новой функции, которая должна обойти запрет — измерение уровня кислорода в крови будет производиться через сопряжённый iPhone, а не непосредственно в часах. Masimo подала в суд на Таможенно-пограничную службу США за одобрение импорта таких часов, а Apple подала встречный иск против Masimo и выиграла минимальную выплату в размере 250 долларов, признав нарушение патентов Apple на дизайн.