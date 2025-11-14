Линейка Huawei Mate 80 постепенно приближается к своему дебюту, и новые утечки продолжают раскрывать возможные характеристики серии. Свежие данные из Китая утверждают, что смартфоны Mate 80 могут выйти с рекордными 20 ГБ оперативной памяти — показателем, который до сих пор был вне зоны досягаемости для массовых флагманов. Для сравнения: большинство современных топовых Android-смартфонов, включая игровые, предлагают от 12 до 16 ГБ ОЗУ.

Ожидается, что устройства будут работать на новом процессоре Kirin 9030. Подробностей о чипе пока немного, но он должен стать улучшением по сравнению с прошлогодним флагманским Kirin. Линейка будет состоять из четырёх моделей: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Master Edition.

По данным MyDrivers, Mate 80 Pro Max может прийти на смену версии Pro+, и эта замена будет не только формальной. Новая модель должна заметно сильнее отличаться от обычного Pro, хотя конкретики пока нет.

Также слухи утверждают, что Huawei тестирует встроенный активный вентилятор охлаждения для серии Mate 80 — редкое решение для смартфонов вне игровой категории.

Одним из подтверждённых улучшений станет поддержка 3D-распознавания лица во всех моделях. Ранее Huawei предлагала эту технологию только в топовых версиях, но теперь она впервые появится и в базовом Mate 80. Помимо этого, устройства получат боковой сканер отпечатков пальцев и новую камеру с дизайном в красно-кленовой цветовой гамме.





По предварительной информации, презентация серии Mate 80 состоится 25 ноября. Однако все утечки до официального анонса стоит воспринимать с осторожностью.