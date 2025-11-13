Компания Sony представила новый 27-дюймовый игровой монитор PlayStation Gaming Monitor, созданный специально для настольных игр на консолях PS5. Устройство оснащено встроенным держателем для зарядки контроллера DualSense и, как отмечает производитель, сочетает «яркие визуальные эффекты и высокую производительность».

Монитор разработан подразделением Sony Interactive Entertainment и оснащён IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей. Поддержка HDR и функция Auto HDR Tone Mapping автоматически настраивают параметры изображения при подключении к консолям PS5 и PS5 Pro, обеспечивая насыщенную и реалистичную картинку.

Частота обновления достигает 120 Гц при подключении к PS5 и PS5 Pro и до 240 Гц при работе с совместимыми ПК и Mac. Также предусмотрено крепление VESA и набор современных интерфейсов: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, два USB-A, один USB-C (поддерживающий адаптеры PlayStation Link и другие устройства), а также встроенные стереодинамики и разъём для наушников 3,5 мм.

Sony планирует начать продажи PlayStation Gaming Monitor в 2026 году в США и Японии. Цены на новинку пока не раскрываются.