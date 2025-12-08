Philips выпустила игровой монитор Evnia 27M2N5500XD — 27-дюймовую модель, ориентированную на киберспорт. На разрешении 1440p он работает на частоте 500 Гц, а при снижении до 720p — достигает 1000 Гц. Это делает его быстрее недавно анонсированных OLED-панелей от ASUS и ViewSonic на 720 Гц.

Монитор появился на рынке Китая вместе с AOC Agon AGP277QK. Обе модели используют одинаковую панель с двумя режимами работы — это неудивительно, учитывая, что AOC и Philips принадлежат одному холдингу. Главный акцент — на четкости движения и минимальной задержке ввода, а не на максимальной детализации изображения. Большинство пользователей остановятся на 500 Гц при разрешении 2560 × 1440, но режим 1000 Гц предназначен для тех, кому важна максимальная скорость.

Панель выполнена на базе IPS с высокой контрастностью, а не OLED. Заявлен отклик 1 мс (GtG) и статическая контрастность 2000:1. Такая конфигурация обеспечивает стабильную яркость и более высокую контрастность по сравнению со старыми IPS-экранами при сохранении быстрого переключения пикселей.

Philips калибрует каждую единицу на заводе до Delta E менее 2, чтобы обеспечить точную цветопередачу «из коробки». Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, который гарантирует базовую поддержку HDR, однако здесь нет локального затемнения и высокой пиковой яркости.

Цены и дата выхода пока не раскрыты. Тем не менее, монитор с диагональю 27 дюймов, способный работать на 500 Гц в 1440p и на 1000 Гц в 720p, — один из самых быстрых игровых дисплеев, а пользователи, ориентированные на скорость, а не на разрешение, наверняка оценят его возможности.



