MSI запустила продажи игрового монитора MAG 274QP X24. Новинка получила 26,5-дюймовую QD-OLED матрицу производства Samsung и ориентирована на средний ценовой сегмент. Стоимость модели составляет $499,99.

Монитор предлагает разрешение 2560 × 1440 и частоту обновления 240 Гц. MSI использует новейшую панель Samsung третьего поколения QD-OLED, которая улучшает яркость, чёткость движений и общую энергоэффективность. Время отклика составляет 0,03 мс GtG, а панель сертифицирована по стандарту VESA ClearMR 13000, что гарантирует минимальное размытие изображения в динамичных играх.

MAG 274QP X24 поддерживает HDR-контент с пиковой яркостью 400 нит. В SDR-режиме яркость достигает 200 нит. Экран покрывает 99% цветового пространства DCI-P3 и поставляется с заводской калибровкой Delta E ≤ 2 для точной цветопередачи. Также заявлена поддержка Adaptive Sync для устранения разрывов кадра.

MSI оснастила монитор системой защиты OLED Care 2.0, снижающей риск выгорания. Обновлённая система проводит полное обновление панели каждые 24 часа, когда монитор уходит в спящий режим или выключается. За 30 минут до запуска пользователь получает уведомление, чтобы при необходимости успеть завершить игру или работу. Компания предоставляет трёхлетнюю гарантию от выгорания экрана.

Конструкция монитора предусматривает регулировку по высоте, наклону, повороту и развороту экрана. Также предусмотрено крепление VESA 100 × 100. Для подключения доступны два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a и разъём для наушников. USB-порты отсутствуют — это позволило снизить стоимость устройства.





Монитор оптимизирован и для консолей: поддерживаются разрешения 1080p и 1440p при 60 и 120 Гц, а также функции HDMI CEC и VRR для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.