Gigabyte объявила о глобальном запуске новых игровых ноутбуков Gaming A16 Pro и Gaming A18, которые пополнили линейку 2025 года. Оба устройства получили видеокарты вплоть до Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop GPU, встроенного ИИ-ассистента GiMATE и аккумулятор, обеспечивающий до 12 часов автономной работы.

Модель Gaming A16 Pro весит около 2,3 кг при толщине менее 20 мм. В ней используется система охлаждения Windforce Infinity EX с вентилятором Frost Fan, оснащённым 158 асимметричными лопастями. Такая конструкция позволяет удерживать мощность графического процессора на уровне до 115 Вт при низких температурах. Ноутбук также оснащён петлей с раскрытием на 180°.

Gaming A18 чуть крупнее — весит около 2,8 кг и имеет толщину 20 мм. Здесь применяется система охлаждения с круговой вентиляцией, обеспечивающая стабильную температуру при длительных игровых или творческих сессиях.

Обе модели получили дисплеи с разрешением WQXGA (2560×1600), частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. У A16 Pro экран 16-дюймовый формата 16:10 с охватом 100% sRGB и яркостью 400 нит, тогда как A18 предлагает 18-дюймовую панель с 100% охватом DCI-P3 и яркостью до 300 нит. Поддержка Dolby Atmos и стереодинамики по 2 Вт обеспечивают насыщенное звучание, а обновлённая клавиатура с ходом клавиш 1,7 мм и увеличенными колпачками повышает комфорт при наборе.

Gaming A16 Pro работает на базе процессоров Intel Core 7 240H и может комплектоваться видеокартой вплоть до RTX 5080, в то время как Gaming A18 оснащается AMD Ryzen 7 260 и GPU до RTX 5060. Оба ноутбука поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 или LPDDR5x (в зависимости от конфигурации) и накопители PCIe NVMe SSD объёмом до 4 ТБ.





Устройства оптимизированы для игр, творческих задач и ИИ-нагрузок. Поддерживаются технологии Nvidia DLSS 4, Nvidia Studio и NIM microservices для ускорения рендеринга и повышения плавности изображения. Встроенный ИИ-агент GiMATE позволяет управлять параметрами системы, охлаждением и конфиденциальностью голосом — через кнопку «Press and Speak». Также предусмотрен MUX-переключатель для выбора между встроенной и дискретной графикой в зависимости от приоритета — производительность или энергоэффективность.

Обе модели оснащены аккумулятором ёмкостью 76 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C (PD 3.0). В числе интерфейсов — Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, Gigabit LAN, а также порты USB-A и USB-C. Камера 1080p с ИК-сенсором и микрофонный массив обеспечивают качественную видеосвязь, а система Dolby Atmos — объёмный звук.

Продажи Gigabyte Gaming A16 Pro и A18 начнутся в разных регионах в разное время, в зависимости от планов местных ритейлеров. Стоимость новинок компания пока не раскрыла.