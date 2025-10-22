Lenovo представила новый ноутбук из серии LOQ под названием LOQ Essential 15ARP10. Модель ориентирована на геймеров, которым нужен мощный, но доступный по цене ноутбук. Устройство сочетает процессор AMD Ryzen и видеокарту серии Nvidia GeForce RTX 4000.

Новый Lenovo LOQ Essential 15ARP10 — это бюджетный игровой ноутбук, занимающий нишу ниже флагманской линейки Legion. В отличие от ультратонких моделей, эта версия представляет собой полноразмерный ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем, разрешением Full HD, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и частотой обновления 144 Гц.

В основе устройства — процессор AMD Ryzen 7 7735HS, построенный на архитектуре Rembrandt Refresh, известной по линейке Ryzen 6000, дебютировавшей ещё в 2022 году. Графику обеспечивает видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти и энергопотреблением 65 Вт (с дополнительным 15-ваттным Dynamic Boost). Для более экономных пользователей предусмотрена версия с RTX 3050 на 6 ГБ VRAM.

Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ стандарта DDR5 (4800 МГц), а хранилище — 1 ТБ SSD. Оба компонента можно модернизировать благодаря двум слотам M.2 и двум SODIMM.

Из дополнительных особенностей стоит отметить слот для SD-карт, сетевой порт RJ45, стереодинамики мощностью 2 Вт каждый, двойные микрофоны, HD-камеру и аккумулятор ёмкостью 57,5 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки Rapid Charge Pro (до 50% за 30 минут).





Пока Lenovo LOQ Essential 15ARP10 появился только на официальном сайте компании, без уточнения цены.