Oppo официально выпустила в Китае новые смартфоны Reno 15 и Reno 15 Pro. Обе модели получили тройную основную камеру и работают на чипсете MediaTek Dimensity 8450.

Reno 15 оснащён 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2640×1216 пикселей. Максимальная яркость достигает 3600 нит, сканер отпечатков расположен под экраном.

Основная камера включает 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1.56″ с OIS, 50-мегапиксельный перископический объектив с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS, а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера — 50 Мп с автофокусом.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт. Также заявлены металлическая рамка, защита IP66/IP68/IP69, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и ОС ColorOS 16 на базе Android 16.

Reno 15 Pro отличается более крупным 6,78-дюймовым плоским экраном с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. Яркость такая же — до 3600 нит. Камеры идентичны стандартной модели, включая 50-мегапиксельный селфи-модуль. Аккумулятор увеличен до 6500 мА·ч, появилась поддержка беспроводной зарядки 50 Вт. Вес смартфона составляет 205 г против 188 г у младшей версии.





Reno 15 выпускается в цветах Aurora Blue, Canele Brown и Starlight. Цена стартует с 2 999 юаней (425 долларов) за версию 12/256 ГБ. Также доступны конфигурации 12/512 ГБ и 16/256 ГБ по 3 299 юаней (465 долларов), 16/512 ГБ за 3 599 юаней и 16/1 ТБ за 3 999 юаней (505 долларов).

Reno 15 Pro предлагается в оттенках Canele Brown, Honey Gold и Starlight. Стоимость модели начинается с 3 699 юаней (520 долларов) за версию 12/256 ГБ. Вариант 12/512 ГБ оценён в 3 999 юаней (565 долларов), а 16/512 ГБ — в 4 299 юаней (605 долларов). Максимальная комплектация 16/1 ТБ стоит 4 799 юаней (675 долларов).

Обе новинки доступны для предзаказа на официальном сайте Oppo в Китае. Старт продаж намечен на 21 ноября.