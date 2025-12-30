Утечка почти полностью раскрыла характеристики складного Oppo Find N6: смартфон получит 2K-дисплей, камеру на 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 6000 мА·ч.

Надёжный инсайдер Digital Chat Station опубликовал новую утечку о складном смартфоне Oppo Find N6, подтвердив его скорый анонс. По данным источника, устройство будет представлено в Китае в январе 2026 года и станет первым складным смартфоном, официально вышедшим в новом году.

Практически за месяц до презентации утечка раскрыла почти все ключевые параметры устройства — от экранов и камер до процессора, памяти и дополнительных функций. Find N6 позиционируется как флагманский складной смартфон с упором на производительность и универсальность.

Экраны и программная платформа

Согласно утечке, Oppo Find N6 получит 8,12-дюймовый складной LTPO OLED-дисплей с разрешением 2K. Внешний экран будет иметь диагональ 6,62 дюйма, однако его точное разрешение пока не раскрывается. Ожидается, что оба дисплея будут поддерживать частоту обновления до 120 Гц.

Смартфон, вероятно, будет работать под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Использование LTPO-панелей позволит адаптивно регулировать частоту обновления и снизить энергопотребление при повседневном использовании.





Камеры и фотомодуль

На внешнем экране Oppo Find N6 разместится 20-мегапиксельная фронтальная камера. Аналогичный 20-мегапиксельный модуль будет установлен и во внутреннем складном дисплее.

Основная камера смартфона включает сразу четыре сенсора: два модуля по 50 Мп, один 200-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельную мультиспектральную камеру. Источник уточняет, что пока неясно, является ли 200-Мп сенсор основным модулем устройства.

Ранее тот же инсайдер сообщал, что в основе основной камеры используется сенсор Sony LYT-808. Также Find N6 сохранит фирменную кнопку Plus Key, ориентированную на быстрый доступ к функциям камеры и системы.

Производительность, память и аккумулятор

Oppo Find N6 будет построен на флагманской платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон выйдет в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ.

Аккумулятор устройства имеет типичную ёмкость 6000 мА·ч и выполнен в виде двухъячеечного блока с номинальной ёмкостью 5850 мА·ч (2700 + 3150 мА·ч). Информация о мощности быстрой зарядки пока не раскрыта, однако ранее сообщалось о поддержке беспроводной зарядки.

Среди дополнительных особенностей называются боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка спутниковой связи.

Цвета и доступность

Oppo Find N6 будет доступен как минимум в трёх цветах: Titanium, Deep Black и Golden Orange. Пока подтверждён только запуск устройства в Китае.

Информации о глобальной доступности смартфона нет, однако в одном из недавних отчётов упоминалось, что Индия может стать одним из рынков, где Find N6 появится официально.