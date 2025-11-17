Samsung представила новую беспроводную клавиатуру Smart Keyboard, предназначенную для устройств Galaxy. Она работает по Bluetooth и подходит для смартфонов, планшетов и ноутбуков Galaxy Book. Клавиатура выполнена в компактном формате без цифрового блока и получила минималистичный дизайн, но главное её отличие — присутствие отдельной клавиши для вызова ИИ-сервисов.

Клавиша под названием AI Short Key расположена рядом со стрелками и служит для быстрого запуска Google Gemini или Bixby на смартфонах и планшетах Galaxy. Если клавиатура подключена к Galaxy Book, она вызывает Copilot. Такая функциональность появилась впервые в чехлах-клавиатурах для серии Galaxy Tab S10, а теперь доступна и в отдельном аксессуаре.

Smart Keyboard поддерживает одновременное сопряжение с тремя устройствами, между которыми можно переключаться специальной кнопкой. Помимо этого, предусмотрены три настраиваемые клавиши для быстрого запуска приложений — Samsung приводит в пример Notes, Calendar и PenUP. Есть и отдельная кнопка для запуска режима DeX.

Интересно, что клавиатура не оснащена встроенным аккумулятором. Вместо этого она работает от батарейки CR2032. Samsung обещает «долговечный срок службы» батареи, хотя точных данных не приводит. В комплект входит одна батарейка, а также игла-извлекатель, что намекает на необходимость использовать её для замены элемента питания.

Клавиатура уже доступна в ряде регионов и предназначена для пользователей, которым нужна лёгкая, универсальная и удобная клавиатура для устройств Galaxy.



