Джефф Безос возглавляет новый ИИ-проект под названием Project Prometheus, ориентированный на его ключевые интересы в области инженерии и космоса. Как сообщает The New York Times, компания пока официально не представлена, но уже получила финансирование в размере 6,2 млрд долларов. Часть средств вложит сам Безос, который станет со-генеральным директором.

Project Prometheus будет сосредоточен на создании ИИ-систем, которые получают знания из реального физического мира, а не ограничиваются обработкой цифровой информации, как это делают чат-боты. Предполагается, что особое внимание будет уделено тому, как искусственный интеллект может поддерживать инженерные и производственные процессы в таких областях, как транспорт и космические технологии. Безос уже более двадцати лет развивает космическую компанию Blue Origin, а её ракета New Glenn недавно успешно выполнила второй полёт.

Вторым со-основателем и со-гендиректором стал Вик Баджадж — физик и химик, ранее работавший в Google X над проектами Wing и будущей Waymo. В 2018 году он соосновал Foresite Labs, помогающий стартапам в сфере ИИ и анализа данных. Пока Баджадж всё ещё значится руководителем Foresite Labs на сайте компании и в LinkedIn, где также указаны его новые должности в Project Prometheus. Судя по его профилю, работа в новом стартапе началась в этом месяце, а компании планируют работать из Сан-Франциско, Лондона и Цюриха.

На своей минималистичной странице в LinkedIn Project Prometheus описывает себя фразой «ИИ для физической экономики». Также указано, что это компания из сферы технологий и интернета с численностью сотрудников от 51 до 200 человек. По информации The New York Times, стартап уже нанял почти 100 специалистов, включая выходцев из OpenAI и DeepMind.