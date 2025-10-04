Основатель Amazon и компании Blue Origin Джефф Безос выступил на Italian Tech Week в Турине и сделал громкое заявление: уже в ближайшие десятилетия миллионы людей будут жить в космосе. По словам бизнесмена, это произойдет «в основном потому, что они сами этого захотят», а тяжёлую работу возьмут на себя роботы, пока над ними будут парить гигантские дата-центры с искусственным интеллектом.

Эта идея прозвучала на фоне давнего соперничества с Илоном Маском, который прогнозирует колонизацию Марса и возможность проживания там миллиона человек уже к 2050 году. Выступление Безоса выглядит как попытка предложить альтернативное будущее — и, возможно, превзойти конкурента в космической гонке.

Помимо темы освоения космоса, Безос высказался и об искусственном интеллекте. Он назвал нынешний инвестиционный бум в AI «правильным пузырём», поскольку он носит «индустриальный, а не финансовый характер».

«Никогда ещё не было лучшего времени, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее», — заявил миллиардер, хотя, по данным Financial Times, публика восприняла это с определённой долей скепсиса.