Amazon представила новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который автоматически переводит книги на другие языки. Сервис получил название Kindle Translate и позиционируется как инструмент для авторов, самостоятельно публикующих свои произведения на платформе.

На данный момент Kindle Translate способен переводить книги с английского на испанский и с немецкого на английский. Компания обещает, что в будущем появится поддержка большего числа языков. Сейчас инструмент доступен в бета-версии для избранных авторов, зарегистрированных в программе Kindle Direct Publishing. Позднее Amazon планирует более широкий запуск.

Книги, переведённые с помощью Kindle Translate, будут отмечены специальной меткой. Это важно, поскольку перевод литературных произведений — сложный процесс, требующий понимания контекста, стилистики и культурных нюансов. Сомнительно, сможет ли алгоритм точно передавать все эти аспекты. Для сравнения, профессиональные переводы крупных литературных произведений могут занимать годы — об этом знают, например, поклонники Харуки Мураками, которым нередко приходится долго ждать перевода его новых книг.

Как и с другими ИИ-инструментами, остаются вопросы относительно точности и возможных «галлюцинаций» — ситуаций, когда алгоритм придумывает несоответствующий оригиналу текст. Amazon утверждает, что все переводы проходят автоматическую проверку на точность перед публикацией. Авторы также смогут просмотреть переведённый материал перед выпуском, однако, если они не владеют языком перевода, оценить качество им будет сложно.

Пока неизвестно, насколько надёжным окажется Kindle Translate на практике, но очевидно, что Amazon делает серьёзный шаг к автоматизации литературных переводов.



