Людям не стоит безоговорочно доверять ответам ИИ-инструментов, заявил глава Alphabet Сундар Пичаи в интервью BBC. Он отметил, что современные модели допускают ошибки, поэтому их нужно использовать вместе с другими источниками информации.

В беседе с BBC Пичаи подчеркнул, что ИИ «склонен к ошибкам», поэтому важно опираться на разнообразную информационную среду. По его словам, этим объясняется востребованность поиска Google и других сервисов, ориентированных на точность данных. ИИ может быть полезен, когда требуется творческий подход, однако, как отметил Пичаи, пользователям «нужно понимать, для чего эти инструменты подходят, и не доверять им без проверки». Он добавил, что компания стремится предоставлять максимально точную информацию, но текущий уровень технологий не исключает неточностей.

Комментарии Пичаи на фоне запуска Gemini 3.0

Технологический рынок ожидает потребительский релиз модели Gemini 3.0, которая постепенно возвращает Google утраченные позиции. В мае компания начала внедрять режим AI Mode в поиске, интегрировав чат-бот Gemini для более экспертного взаимодействия с пользователем. Тогда Пичаи назвал эту интеграцию «новой фазой сдвига в платформе ИИ».

Компания стремится удерживать конкурентоспособность на фоне сервисов, включая ChatGPT, которые усилили давление на доминирование Google в поиске. Замечания Пичаи перекликаются с исследованием BBC, опубликованным ранее в этом году: в нём отмечалось, что чат-боты ИИ некорректно пересказывали материалы BBC. В эксперименте ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity AI получили тексты BBC и отвечали на вопросы по содержанию. В исследовании указано, что ответы моделей содержали «существенные неточности».

Безопасность, регулирование и конкуренция на рынке ИИ

Пичаи отметил, что развитие технологий идёт быстрее, чем внедрение мер по снижению рисков. По его словам, Alphabet старается совмещать «смелость и ответственность», поскольку пользователи ожидают высоких темпов внедрения новых решений.





Компания наращивает инвестиции в безопасность ИИ пропорционально вложениям в сами технологии. Пичаи привёл пример открытого инструмента, который позволяет определить, создано ли изображение с помощью ИИ.

Вопрос о найденных комментариях Илона Маска, в которых он выражал опасения, что DeepMind может привести к «диктатуре ИИ», Пичаи прокомментировал так: ни одна компания не должна полностью контролировать столь мощную технологию. Однако он подчеркнул, что экосистема ИИ сегодня состоит из множества игроков. «Если бы существовала единственная компания, которая разрабатывает ИИ, а остальные вынуждены были бы пользоваться только её продуктом, это вызвало бы тревогу. Но мы очень далеки от такой ситуации», — сказал Пичаи.