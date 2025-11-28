Google уменьшила дневные лимиты на использование моделей Gemini 3 для владельцев бесплатных аккаунтов. Нагрузка выросла после официального релиза системы, и теперь доступ к возможностям Gemini для таких пользователей переведён в режим Basic.

Gemini 3 вышла в начале месяца и сразу стала доступна в поиске, мобильных приложениях и других сервисах. Изначально бесплатные аккаунты могли отправлять до 5 текстовых запросов в день и генерировать до 3 изображений с помощью Nano Banana Pro. Однако после резкого увеличения нагрузки Google обновила справочную страницу: лимиты для бесплатного уровня теперь «могут меняться часто» в зависимости от загрузки серверов. Для Nano Banana Pro дневной предел снижен до 2 изображений. Компания отмечает, что спрос на генерацию и редактирование изображений остаётся высоким.

Как изменились лимиты для разных тарифов

Пользователи Google AI Pro по-прежнему получают до 100 запросов в день в приложении Gemini, а подписчики Ultra — до 500. Для Nano Banana Pro лимит составляет 100 и 1000 изображений соответственно. Изменения коснулись и NotebookLM: доступ к функциям Infographics и Slide Decks на базе Nano Banana Pro временно отключён для бесплатных пользователей, а для Pro действуют дополнительные ограничения.

Что предлагает подписка

Google планирует восстановить прежние лимиты для Gemini 3 Pro после снижения нагрузки, но в пиковый сезон перед Рождеством это может произойти только в начале января. Для доступа к модели без ограничений компания предлагает оформить подписку Google AI Pro стоимостью $20 в месяц. Она включает приоритетный доступ к Gemini 3 Pro, 2 ТБ облачного хранилища, семейный доступ и другие параметры. Тариф AI Ultra за $200 в месяц рассчитан на пользователей с высокой нагрузкой.