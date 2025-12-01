Крупные ритейлеры и технологические компании запустили новые инструменты искусственного интеллекта к праздничному сезону, чтобы упростить подбор подарков и увеличить долю онлайн-продаж.

Искусственный интеллект стал ключевой темой праздничного шопинга: Walmart, Amazon, Google и другие компании представили обновлённые ассистенты, которые дают персональные рекомендации, отслеживают цены и оформляют часть заказов в формате свободного диалога. Эти решения дополнили функции ChatGPT и Google Gemini, включая возможность автоматического прозвона магазинов для проверки наличия товаров.

По оценке Salesforce, ИИ повлияет на $73 млрд мировых продаж в период с вторника перед Днём благодарения по киберпонедельник. Год назад показатель составлял $60 млрд. Расчёт включает любые взаимодействия — от запроса в ChatGPT до подсказок на сайтах ритейлеров.

Аналитик Gartner Брэд Джашински считает, что влияние технологий пока «относительно ограничено»: далеко не все площадки предлагают полезные инструменты, а пользователи привыкают к ним постепенно. Он отмечает, что широкое внедрение ускорит адаптацию аудитории, но изменение поведения займёт время.

Ниже — три направления, по которым ИИ формирует привычки покупателей в 2025 году.





Поиск без поисковой строки

Ритейл-инструменты ИИ становятся альтернативой традиционным запросам и фильтрам.

OpenAI обновила ChatGPT функцией для шопинг-исследований. Модель формирует персональные гиды на основе карточек товаров, отзывов, цен и истории общения. Особенно это помогает при выборе сложной техники, косметики и спортивных товаров.

Amazon развил ассистента Rufus: он учитывает переданную пользователем информацию — например, что в семье четверо детей, любящих настольные игры. Рекомендации строятся на основе истории просмотров, покупок и отзывов.

Google улучшил AI Mode. Теперь сервис отвечает на сложные запросы в естественном языке — например, о выборе свитера для января в Нью-Йорке, подходящего к юбке или джинсам. База включает 50 млрд товарных позиций. Инструмент умеет формировать сравнительные таблицы по цене, характеристикам и отзывам, что ранее требовало ручного фильтрования.

В Walmart ассистент Sparky собирает рекомендации по случаю и обобщает отзывы. У Target в праздничный период в приложении работает ИИ-поисковик подарков, который реагирует на подсказки об интересах и возрасте получателя.

Новые инструменты для отслеживания цен

Помимо привычных сервисов наподобие CamelCamelCamel и расширения Honey, в этом сезоне появились встроенные решения.

Amazon запустил трекер цен за 90 дней для большинства товаров и систему оповещений, которая уведомляет, когда цена опускается до установленного покупателем уровня.

Google представил расширенную версию своего инструмента: запрос можно уточнять по размеру, цвету или варианту модели. Подобную функцию также выпустил Microsoft Copilot.

По словам Джейсона Голдберга из Publicis Groupe, новые сервисы усилят давление на продавцов, заставляя удерживать конкурентные цены. Он ожидает, что многие пользователи впервые познакомятся с автоматическими уведомлениями.

Новые способы покупки

ИИ-системы крупных игроков стремятся к полной автономности — от поиска до оплаты без перехода на сайт магазина.

OpenAI добавила в ChatGPT механизм моментальной оплаты товаров. Пользователи могут заказывать продукцию продавцов Etsy и брендов на Shopify — включая Glossier, Skims и Spanx — не выходя из приложения.

Осенью OpenAI и Walmart объявили о партнёрстве: через ChatGPT можно покупать почти все товары Walmart, кроме свежих продуктов. Пока инструмент работает с одним товаром за раз.

В отдельном соглашении Target дал возможность собирать корзину в ChatGPT, включая продукты питания. Оплата пока происходит в приложении Target.

Amazon добавил в Rufus функцию автоматической покупки. Если пользователь включает режим автозаказа, ассистент оформляет покупку, когда цена достигает нужного уровня. Клиент получает уведомление и может отменить заказ в течение ограниченного времени. Кроме того, поиск через Rufus стал шлюзом к магазинам сторонних ритейлеров: если Amazon не продаёт нужную модель, кнопка Shop Direct ведёт на сайт продавца.

Google добавил в AI Mode опцию «купить за меня»: инструмент оформляет заказ через Google Pay, когда цена становится подходящей. Функция работает с товарами Wayfair, Chewy, Quince и рядом продавцов Shopify.

Google также расширил браузер автоматическими звонками в магазины. ИИ сообщает, что он не человек, а торговые точки могут отказаться от участия. На старте технология работает для категорий игрушек, товаров красоты и электроники. Walmart и Target не комментируют планы по включению подобных сервисов.