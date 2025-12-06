Согласно данным WSJ, SpaceX планирует провести вторичную продажу акций, которая оценит компанию Илона Маска примерно в 800 миллиардов долларов — вдвое выше предыдущей оценки в 400 миллиардов и превзойдёт оценку OpenAI, считающейся самой дорогой частной американской компанией.

На момент публикации SpaceX не прокомментировала эту информацию, а детали масштабов предполагаемой сделки остаются неизвестными.

Эта впечатляющая оценка демонстрирует, насколько широко распространены мегаоценки на частных рынках. Стоимость OpenAI оценивается в 500 миллиардов долларов, а недавно привлёкшая крупные инвестиции от Microsoft и Nvidia компания Anthropic достигла оценки в 350 миллиардов долларов — по сравнению с всего лишь 183 миллиардами долларов месяц назад.

Такие оценки позволяют частным компаниям достигать уровня публичных гигантов, оставаясь при этом вне фондового рынка. Вторичные продажи обеспечивают необходимую ликвидность и возможность привлечения капитала без необходимости раскрывать квартальные отчёты.

Компания SpaceX, основанная в 2002 году, доминирует на рынке коммерческих запусков ракет и управляет службой спутникового интернета Starlink, у которой по состоянию на ноябрь было свыше восьми миллионов клиентов по всему миру.



