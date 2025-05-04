Голоса подведены, и жители небольшого района южного Техаса высказались за то, чтобы Starbase стал настоящим городом. Этот недавно назначенный город является домом для SpaceX и многих ее сотрудников, где компания Илона Маска разрабатывает ракетные двигатели, запускает космические корабли и создает другие космические технологии. В результате голосования 212 жителей поддержали идею о превращении Starbase в город, в то время как всего шесть человек проголосовали против.

Илон Маск отпраздновал это событие на платформе X, а новый город сделал свой первый пост, заявив: «Превращение в город поможет нам создать лучшее сообщество для мужчин и женщин, строящих будущее человечества в космосе». Идея о создании Starbase была озвучена еще в марте 2021 года, когда Маск впервые намекнул на это в Twitter.

Что значит статус города для Starbase?

Теперь, когда голосование состоялось, Starbase будет отделен от округа Кэмерон и станет самостоятельным городом площадью около 1,5 квадратных миль. Этот статус имеет особое значение для SpaceX, так как он позволит компании обойти бюрократические процедуры при планировании запусков ракет. Ранее SpaceX приходилось получать разрешения от окружных властей для закрытия близлежащего шоссе или ограничения доступа к пляжу Бока-Чика и государственному парку Бока-Чика во время запусков.

Хотя голосование прошло успешно, окружным комиссарам и судьям еще предстоит объявить официальные результаты выборов. По словам Реми Гарзы, администратора выборов в округе Кэмерон, процесс завершения формальностей все еще продолжается. Судья округа Кэмерон Эдди Тревино отметил в интервью NBC News, что изменения в существующих процедурах получения разрешений для SpaceX не потребуются.

Таким образом, с получением статуса города Starbase открывает новые возможности для SpaceX и его сотрудников в области космических технологий и запуска ракет.