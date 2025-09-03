Американские регулирующие органы завершили важную экологическую экспертизу, которая открывает SpaceX возможность увеличить число запусков ракеты Falcon 9 с базы космических войск на мысе Канаверал во Флориде с 50 до 120 в год.

В рамках одобрения Федерального управления гражданской авиации США (FAA) также разрешено создать новую посадочную зону, способную принимать до 34 многоразовых ускорителей первой ступени Falcon 9 ежегодно. Это позволит компании эффективнее восстанавливать и повторно использовать ключевые части ракет.





Экологическая проверка пришла к выводу, что предлагаемые изменения не окажут существенного негативного воздействия на окружающую среду при условии соблюдения специальных мер защиты. Среди них — использование освещения, безопасного для морских черепах, проведение исследований популяций редких видов и получение дополнительных разрешений перед строительством новых объектов.

Особое внимание уделено системе орошения стартовой площадки, которая распыляет большие объемы воды для снижения тепла и шума при запуске. В отличие от проблем, возникших на техасском объекте Starbase, где экологические организации оспаривали сброс промышленных сточных вод, на мысе Канаверал вероятность загрязнения водных ресурсов признана крайне низкой.





Полученное одобрение — лишь один из этапов: SpaceX предстоит получить официальное разрешение на увеличение запусков от FAA и Министерства ВВС США, поскольку площадка находится на территории Космических сил.

Частота запусков Falcon 9 уже значительно выросла — с 60 в 2022 году до 132 в 2024-м. Увеличение количества запусков поможет удовлетворить растущий спрос со стороны коммерческих клиентов, Министерства обороны и проекта спутникового интернета Starlink. Новая посадочная зона также позволит сократить время подготовки ускорителей, снижая зависимость от морских посадок.





Кроме того, SpaceX планирует расширять число запусков с других площадок, включая до 100 запусков в год с космической базы Ванденберг в Калифорнии. Регуляторы также рассматривают возможность увеличения частоты запусков более крупной ракеты Starship из Техаса и Флориды, что станет важным шагом для миссий на Луну и Марс.