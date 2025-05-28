Очередной испытательный полёт системы Starship от SpaceX завершился неоднозначно. Корабль успешно вышел на орбиту и отделился от тяжёлой ракеты-носителя Super Heavy, но затем потерял управление и вошёл в атмосферу в неуправляемом режиме, завершив свой полёт в Индийском океане. Компания заранее расчистила воздушное пространство в районе падения.

Самый стабильный запуск года

Девятый испытательный полёт Starship стал наиболее успешным в 2024 году, особенно после двух неудач подряд. Ракета стартовала с южного побережья Техаса во вторник вечером. Впервые для запуска использовался уже летавший ранее ускоритель Super Heavy, который участвовал в седьмом испытании и успешно вернулся на Землю.

На этот раз отделение прошло без проблем: ускоритель отделился, а корабль продолжил полёт в космос. Однако один из ключевых тестов не удалось выполнить — люк бокового отсека не открылся, и макеты спутников не были выпущены.

Потеря ориентации и нештатное возвращение

Позже во время полёта Starship потерял контроль над ориентацией, из-за чего не смог корректно войти в атмосферу. Это привело к его разрушению при повторном входе и падению обломков в океан.

Запуск стал возможен после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение, несмотря на недавние аварии. SpaceX предоставила обновлённый анализ рисков, что позволило расширить зоны безопасности в США и других странах.

Предыдущие испытания: успехи и неудачи

В январе SpaceX второй раз успешно поймала ускоритель на спуске. Тогда Starship также отделился, вышел в космос, но вскоре произошла аномалия, из-за которой обломки упали вблизи Пуэрто-Рико. FAA была вынуждена перенаправить несколько самолётов в регионе.

В марте прошёл ещё один запуск. Ускоритель вновь отделился и был пойман стартовой башней в Техасе, но через восемь минут полёта корабль потерял несколько двигателей Raptor и начал вращаться.

Изменения в конструкции и меры безопасности

После двух подряд неудач SpaceX провела внутреннее расследование. На основе его выводов были внесены аппаратные изменения, направленные на повышение надёжности всей системы.

Хотя девятый полёт завершился нештатной посадкой, он стал важным шагом вперёд в разработке сверхтяжёлой ракеты многоразового использования — ключевого элемента будущих межпланетных миссий компании Илона Маска.