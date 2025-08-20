Tesla представила сервис поездок в Сан-Франциско под названием Robotaxi, однако его «роботизированность» вызывает сомнения. Джон Крафчик, бывший CEO Waymo и один из ключевых фигур в индустрии автономного транспорта, заявил, что если в машине присутствует сотрудник компании, это нельзя считать полноценным роботакси.

Сервис Tesla пока работает только по приглашениям. Электромобили компании перевозят пассажиров, но за рулём обязательно находится «сотрудник-наблюдатель». Причина в регуляторных ограничениях: Tesla ещё не получила необходимые лицензии от DMV Калифорнии на тестирование и эксплуатацию полностью беспилотных машин.





В Остине, где правила мягче, сотрудник компании садится не за руль, а на пассажирское сиденье, но человек всё равно остаётся в салоне. «Если в машине сидит сотрудник, то это, очевидно, не роботакси», — подчеркнул Крафчик.

Суть спора — в определении автономности. По классификации SAE, только уровни 4 и 5 означают полноценное беспилотное вождение без участия человека. Tesla пока не имеет разрешений на тесты выше уровня 2–3.





Крафчик отметил, что Waymo ещё в 2017 году проводила «раннюю программу» с ограниченной группой пассажиров и водителями-наблюдателями, но не называла её «роботакси». По его словам, Tesla стоило бы придерживаться такой же прозрачности.

Для сравнения: Waymo с конца 2020 года уже предоставляет полностью беспилотные коммерческие поездки в Финиксе, а позже расширила работу в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Остине. Сейчас её парк насчитывает более 1 500 электромобилей без водителей в салоне.



