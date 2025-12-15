Huawei официально показала внешний вид, цветовые варианты и конфигурации памяти смартфонов серии Nova 15, подтвердив выход трёх моделей и старт продаж в Китае 22 декабря.

Компания Huawei раскрыла ключевые детали о линейке Nova 15 до официального анонса. На сайте бренда уже появились Nova 15, Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra, что позволило рассмотреть финальный дизайн устройств, доступные цвета и варианты памяти. Полные технические характеристики пока не опубликованы, однако акцент сделан на изменениях во внешнем виде и позиционировании моделей внутри серии.

Базовый Huawei Nova 15 сохраняет узнаваемый дизайн, близкий к предыдущему поколению. Смартфон оснащён дисплеем с одиночным отверстием под фронтальную камеру и более простой компоновкой основного блока камер. Такой подход подчёркивает преемственность и ориентированность модели на массовый сегмент линейки Nova.

Дизайн Huawei Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra

Модели Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra получили заметно переработанный облик. Впервые в серии Nova используется горизонтально ориентированный модуль камер, что делает устройства визуально более выразительными. Nova 15 Ultra отличается двойным кольцевым оформлением камер, усиливающим симметрию и узнаваемость дизайна.

Официальные промоматериалы также указывают на металлическую рамку у Nova 15 Ultra. Это может означать более премиальные ощущения в сравнении с предыдущими поколениями и младшими моделями серии.





Цветовые варианты и конфигурации памяти

Для всех трёх смартфонов Huawei заявила четыре расцветки: Dynamic Green, Easy Match Purple, Zero Degree White и Phantom Night Black. Зелёный и фиолетовый варианты получили полосатую текстуру задней панели и ориентированы на более молодую аудиторию. Белый и чёрный цвета выглядят сдержаннее и подчёркивают классический стиль устройств.

Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro будут доступны в конфигурациях с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. По данным источников, обе модели работают на процессоре Kirin 8020.

Nova 15 Ultra, в свою очередь, предложит дополнительную топовую версию с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища, сохранив и младшие конфигурации. Предполагается, что смартфон оснащён чипом Kirin 9010S или Kirin 9020A.

Все три устройства уже размещены в официальном магазине Huawei. Предзаказы стартуют сегодня, а полноценная презентация серии Nova 15 запланирована на 22 декабря в Китае.