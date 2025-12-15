Oppo фактически подтвердила разработку смартфона Find X9 Ultra: руководитель продуктовой линейки Find Чжоу Ибао публично охарактеризовал устройство как «беспрецедентно мощное», а утечки указывают на флагманский процессор и серьёзно обновлённую камеру.

Компания Oppo дала первый официальный сигнал о существовании Find X9 Ultra. Глава продуктов серии Find Чжоу Ибао ответил пользователю в соцсетях, который попросил «побыстрее раскрыть» Find X9 Ultra. Его ответ состоял из двух слов — «беспрецедентно мощный». Никакие характеристики он не привёл, однако сам комментарий подтвердил, что устройство находится в разработке.

Это заявление совпадает с более ранними утечками о новом флагмане Oppo на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, который источники напрямую связывают именно с Find X9 Ultra. По данным IT Home, смартфон получит существенно переработанную систему камер с акцентом на мобильную фотографию высокого уровня.

Ожидается, что основной модуль будет построен на 200-мегапиксельном сенсоре размером около 1/1,12 дюйма. В состав камеры также, по слухам, войдут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 200-мегапиксельная перископная средняя телефото-камера, 50-мегапиксельная перископная супертелефото-камера и мультиспектральный сенсор. Таким образом, Find X9 Ultra, как предполагается, перейдёт с 50 Мп на 200 Мп сразу в двух ключевых модулях — основном и среднетелефото.

При этом 3-кратный перископный сенсор, согласно утечкам, станет крупнее: его размер увеличится до 1/1,3 дюйма против 1/1,56 дюйма у Find X8 Ultra. Основной датчик, напротив, может немного уменьшиться — примерно до 1/1,2 дюйма по сравнению с 1-дюймовым сенсором у предыдущей модели.





В октябре источники уже сообщали о существовании инженерного образца, который связывают с Find X9 Ultra. Тогда упоминались плоский 2K-дисплей с 2.5D-стеклом, аккумулятор ёмкостью более 7000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. Также говорилось об ультразвуковом сканере отпечатков пальцев, защите от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 и крупном вибромоторе.

Oppo пока официально не подтвердила ни одну из этих характеристик. Однако совокупность утечек и прямой комментарий Чжоу Ибао позволяют говорить о том, что компания готовит один из самых мощных и технологически насыщенных флагманов в своей линейке. По мере приближения к анонсу ожидается появление новых подробностей.