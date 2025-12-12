По слухам, Samsung Galaxy S26 Ultra будет представлен в конце января 2026 года. Ожидается, что смартфон сохранит ту же ёмкость аккумулятора, что и S25 Ultra, но при этом получит поддержку более быстрой зарядки. Теперь новая запись на сайте китайской сертификации 3C фактически подтвердила скорость зарядки устройства.

На платформе 3C появилось устройство Samsung с модельным номером SM-S9480. Документация указывает, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 Вт. Это особенно интересно, учитывая, что Samsung только что выпустила 60-ваттный сетевой адаптер, который уже поступил в продажу.

В записи также говорится, что одна из модификаций Galaxy S26 Ultra будет поддерживать спутниковую связь.

Согласно недавним слухам, новая модель могла получить аккумулятор на 5200 мА·ч, однако данные сертификации указывают, что Samsung сохранит ёмкость на уровне 5000 мА·ч. При этом смартфону приписывают более быструю беспроводную зарядку.

Выходит, что Galaxy S26 Ultra станет более продвинутым прежде всего за счет ускоренной зарядки и новых функций вроде спутниковой связи, даже если ёмкость батареи останется прежней.



