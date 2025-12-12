OnePlus 15R выходит 17 декабря. Ранее бренд показал варианты устройства в цветах Charcoal Black и Mint Green, а теперь представил третью модификацию — OnePlus 15R Ace Edition, выполненную в оттенке Electric Violet.

OnePlus отмечает, что Ace Edition «подходит тем, кто хочет заявить о себе как об истинном Ace-геймере». У версии особая задняя панель из стекловолокна с покрытием, на котором нанесено слово «Ace».

При этом отличие Ace Edition от стандартных цветовых вариантов — исключительно визуальное. Все модели сохраняют одинаковые характеристики: флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5, аккумулятор на 7 400 мА·ч, дисплей с частотой 165 Гц и технологию DetailMax, уже знакомую по OnePlus 15.

Кроме того, OnePlus 15R получил высокий уровень защиты — сразу рейтинги IP66, IP68, IP69 и IP69K.