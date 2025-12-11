Poco недавно представила модели F8 Ultra и F8 Pro, однако бренд не собирается делать паузу и уже готовит к выходу Poco M8 Pro. Некоторые характеристики устройства стали известны благодаря сертификации FCC.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6330 мА·ч, что, вероятно, будет заявлено как типичные 6500 мА·ч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт. Также подтверждена поддержка Wi-Fi 6E, сетей 5G, Bluetooth и NFC.

По данным документации, Poco M8 Pro может выйти с оболочкой HyperOS 2 на базе Android 15. Модель будет доступна в трёх вариантах памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Смартфон уже прошёл сертификацию TDRA в ОАЭ и IMDA в Сингапуре, что указывает на его скорый глобальный релиз. Учитывая активное прохождение сертификаций, анонс устройства может состояться в ближайшие недели.