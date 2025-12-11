Похоже, Motorola наконец готовится выйти за рамки линейки раскладушек Razr. Новый намёк указывает на то, что компания планирует представить свой первый складной смартфон книжного формата в январе следующего года.

Подсказка появилась не в соцсетях и не на пресс-брифинге. Её обнаружили в корпоративном подарочном наборе Motorola, фотографиями которого поделился Алекс Максхэм из Android Headlines. В коробке лежал деревянный блокнот с фразой: «Каждый изгиб открывает возможность». Там же находилась записка с упоминанием Lenovo Tech World, который пройдёт 6 января 2026 года, где говорилось, что компания «готовится раскрыть новые перспективы».

Связать факты несложно. Motorola официально ничего не подтверждает, но формулировки явно намекают на книжный складной смартфон, а не на очередное обновление Razr. Сроки тоже выглядят логичными: серия Razr 70 ожидается лишь в середине 2026 года, значит показанное устройство, судя по всему, относится к другой категории.

Параллельно Motorola подогревает интерес к своему следующему флагману классического формата — смартфону, который пока условно называют Edge 70 Ultra. Название ещё не подтверждено, но ожидается, что устройство получит процессор Snapdragon 8 Gen 5. Это выглядит правдоподобно, учитывая, что предыдущая модель серии Ultra — Edge 50 Ultra (2024 года) — вышла с чипом Snapdragon 8s Gen 3.

Если компания действительно готовит складной смартфон книжного типа — неофициально называемый «Motorola Fold» — он станет конкурентом Samsung Galaxy Z Fold7 и другим крупным складным моделям, таким как Pixel 10 Pro Fold. Это также станет новым шагом для премиальной линейки Motorola, предложив модель для тех, кто хочет больший экран для многозадачности и развлечений.





Тот факт, что тизер завязан на Lenovo Tech World, говорит о том, что Motorola хочет представить новинку на крупной сцене. С датой 6 января 2026 года, уже отмеченной в календаре, подробности, вероятно, появятся совсем скоро.