По данным новой утечки, стартовая модель iPad наконец может получить значительный прирост характеристик. Ожидается, что iPad 12-го поколения, который должен выйти в 2026 году, станет существенно ближе по возможностям к iPad Air.

Согласно информации, опубликованной MacWorld, Apple планирует оснастить базовый iPad чипом A19, созданным по 3-нм техпроцессу — таким же, как в стандартных версиях iPhone 17. Для сравнения, нынешний iPad 11-го поколения использует A16 Bionic, созданный по 4-нм техпроцессу, поэтому переход будет весьма заметным. Кроме того, в утечке говорится, что объём оперативной памяти увеличат с 6 до 8 ГБ. Это само по себе может открыть доступ к продвинутым AI-функциям, которые сейчас доступны только на iPad Air и iPad Pro.

Объём встроенного хранилища, вероятно, останется прежним, поскольку Apple уже увеличила его в модели 2025 года. Зато новый планшет должен получить беспроводной модуль Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, что сделает базовую модель более современной и приблизит её к уровню iPad Air в плане сетевых возможностей.

iPad (2025) вышел в марте, поэтому iPad 12-го поколения логично ожидать примерно в то же время в 2026 году. Однако продолжающийся дефицит памяти может привести к переносу релиза. Рост цен на память также может стать причиной подорожания устройства.

Если утечка подтвердится, iPad 2026 года станет одним из самых значительных обновлений базовой линейки за долгое время: более быстрый процессор, увеличенная RAM и современные беспроводные стандарты — всё это без необходимости переходить на линейки Air или Pro. Для покупателей, ищущих доступный, но актуальный планшет, модель 12-го поколения может оказаться оптимальным вариантом.



