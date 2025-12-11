Обновлённая версия HyperOS 3 от Xiaomi продолжает постепенно охватывать всё больше устройств, хотя пользователям по-прежнему приходится запастись терпением. Издание ITHome опубликовало новый список смартфонов, которые получили обновление до Android 16 на базе HyperOS 3. Пока речь идёт только о китайских версиях — глобальные модели традиционно отстают примерно на месяц.

Распространение идёт поэтапно, так что обновление приходит партиями, а не одновременно на все устройства.

Сейчас HyperOS 3 приходит на модели 2023 года, включая Xiaomi Mix Fold 3 и серию Xiaomi 13. Также в список входят несколько смартфонов серии Redmi Note — от моделей 2023 до устройств 2025 года: Redmi Note 15 Pro, Note 14 Pro, Note 13 Pro и версии Pro+.

Важно учитывать, что речь идёт только о китайском графике обновлений. Глобальные версии смартфонов получают прошивку позже. Например, серия Xiaomi 13 должна обновиться в январе, как и некоторые модели Redmi Note. Однако у Redmi Note 13 Pro (4G-версия) обновление ожидается уже в этом месяце.

Отдельно стоит отметить, что у смартфонов Poco существует свой собственный график выхода HyperOS 3.



