Сегодня Opera объявила о запуске публичного доступа к Opera Neon — экспериментальному браузеру для пользователей, активно работающих с ИИ, «которые хотят использовать новейшие AI-технологии по мере их появления».

До этого Neon находился в закрытой фазе «Founders» с 2 октября, по сути представляя собой закрытую бета-версию. Сейчас начинается открытое бета-тестирование, и присоединиться могут все пользователи Windows и Mac.

Разработчики описывают Neon как «агентный браузер». Он использует AI-агентов для выполнения задач и даже для написания веб-приложений, а не просто отображает страницы. Пользователи также получают доступ к Gemini 3 Pro и GPT 5.1.

Подписка на Neon стоит $19,90 в месяц. Это дешевле, чем оплачивать отдельные подписки на ChatGPT и Gemini, при этом вы получаете доступ к обоим сервисам одновременно.