Samsung Internet — недооценённый мобильный браузер, который постепенно набирает популярность среди пользователей Android. Он предлагает ряд уникальных функций, включая настраиваемую главную страницу, вкладки с защитой паролем для повышения конфиденциальности и инструмент Browsing Assist на основе искусственного интеллекта. До сих пор Samsung Internet был доступен только на мобильных устройствах, но теперь это изменится — компания готовит запуск бета-версии браузера для компьютеров.

С 30 октября Samsung открывает бета-программу Samsung Internet для ПК. На первом этапе она будет доступна пользователям Windows 10 и Windows 11 в США и Южной Корее. В будущем компания планирует расширить программу на другие регионы. Основная цель выпуска — предоставить пользователям Windows фирменный браузер от Samsung и обеспечить лучшую интеграцию между смартфонами Galaxy и компьютерами.

Запуск также может укрепить экосистему Samsung, особенно в сочетании с ноутбуками Galaxy Book. Подобно тому, как Apple и Google предлагают собственные браузеры для macOS и ChromeOS с поддержкой синхронизации между устройствами, теперь то же самое сможет предложить и Samsung для пользователей Galaxy.

Источник: androidauthority Ссылка: https://www.androidauthority.com/samsung-internet-pc-beta-3611448/

Одним из ключевых преимуществ Samsung Internet станет функция непрерывности, позволяющая синхронизировать данные между мобильной и настольной версиями браузера. Закладки, история просмотров и менеджер паролей Samsung Pass будут автоматически доступны на обеих платформах. Ранее для синхронизации закладок между ПК и смартфоном пользователям приходилось устанавливать специальное расширение для Chrome.

Samsung также делает ставку на развитие ИИ-функций в браузерах. В то время как Microsoft и Google интегрируют ИИ в Edge и Chrome, а OpenAI недавно представила собственный браузер ChatGPT Atlas, Samsung Internet для ПК получит встроенные функции Galaxy AI. Среди них — инструмент Browsing Assist, который способен суммировать и переводить любой веб-контент прямо в браузере.





Особое внимание уделено защите данных. В десктопной версии сохранится привычный уровень конфиденциальности: пользователям будет доступна панель Privacy Dashboard, отображающая состояние безопасности в реальном времени, а также встроенные механизмы защиты от отслеживания.

Бета-версия Samsung Internet для ПК станет доступна уже завтра. Для участия в тестировании потребуется компьютер с Windows 10 версии 1809 или новее либо любая сборка Windows 11.