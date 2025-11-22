Xiaomi официально выпустила умный дверной замок M40 и открыла предварительные заказы в Китае. Цена устройства составляет 3299 юаней (примерно 464 доллара США) для первых покупателей. В прошлом месяце компания представила более дорогую модель M40 Pro. Модель M40 сохранила большинство функций Pro-версии, за исключением некоторых отличий, таких как отсутствие распознавания вен ладони и немного меньший 4,94-дюймовый сенсорный экран.

Умный дверной замок M40 оборудован системой ИИ с двумя камерами: широкоугольной 3-мегапиксельной с углом обзора 175 градусов и дополнительной 2-мегапиксельной с углом обзора 128 градусов. Система поддерживает панорамный обзор, видеозвонки и уведомления в режиме реального времени. Xiaomi оснастила замок шестью инфракрасными лампами ночного видения и добавила несколько ночных режимов для улучшенной видимости в условиях низкой освещенности.

Модель M40 оснащена полноценным автоматическим замком и механическим цилиндром класса C с прямой вставкой, который сохраняет работоспособность даже при повреждении внешней панели. Кроме того, замок оборудован чипсетом безопасности, шифрованными протоколами связи и усиленной конструкцией для защиты от физического вскрытия и попыток взлома.

Размеры передней панели составляют 431 x 98 x 46 мм, задняя — примерно 421 мм. Вес устройства — 5,18 кг. Xiaomi применяет сочетание металла и внутренних датчиков для повышения прочности и устойчивости конструкции в различных условиях.

В качестве системы питания использованы литиевый аккумулятор емкостью 8000 мА·ч и комплект из четырёх щелочных батареек типа АА для резервного питания. Оба элемента питания имеют порты Type-C для аварийного питания. Также замок поддерживает обратную беспроводную зарядку от совместимых смартфонов. Литиевый аккумулятор обеспечивает до 4,5 месяцев автономной работы, а батарейки типа АА — до шести месяцев.





Для подключения доступны Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6 на частоте 2,4 ГГц. Замок работает на базе Xiaomi HyperOS и поддерживает удалённое управление, мгновенные оповещения и функции видеодомофона через приложение Mi Home. Управлять устройством можно со смартфонов, планшетов, умных телевизоров и автомобильных систем Xiaomi SU7. Также замок поддерживает голосовое и видеообщение через WeChat.

Xiaomi заявляет, что M40 способен работать в диапазоне температур от -10°C до 55°C. Устройство поддерживает 12 способов разблокировки, включая 3D-распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта, распознавание отпечатков пальцев, NFC-карты, цифровые пароли и управление через приложение.

Кроме этого, Xiaomi недавно представила умный автомобильный увлажнитель воздуха с поддержкой HyperOS и подключением по USB-C, а также новую стиральную машину с фронтальной загрузкой на 12 кг, интеграцией HyperOS и 25 умными режимами стирки.