В 2026 году, по слухам, ожидается насыщенный график выпуска новых продуктов Apple, и недавно появилась возможность получить более ясное представление о сроках появления некоторых устройств. Согласно данным аналитика Джеффа Пу из GF Securities, по информации MacRumors, в начале следующего года Apple планирует представить как более доступный MacBook, так и более дешёвый iPhone. Предположительно, в тот же период выйдет и iPad 12-го поколения.

Ранее ходили слухи о том, что MacBook станет дешевле, что поможет сделать ноутбуки Apple более доступными для потребителей с ограниченным бюджетом. Ожидается, что новая модель будет стоить около 599 долларов в США — значительно дешевле нынешних цен. В настоящее время самым доступным MacBook у Apple является MacBook Air за 999 долларов (или эквивалент в других валютах). Новая модель, по словам Пу, будет оснащена 13-дюймовым дисплеем, использовать чипсет A18 Pro, который был представлен в iPhone 16 Pro 2024 года, и будет доступна в цветах серебристый, синий, розовый и жёлтый, что совпадает с ранее появляющимися слухами.

Согласно прогнозам, в начале следующего года Apple может выпустить более доступную версию iPhone — предположительно iPhone 17e. Ожидаемая начальная цена нового iPhone составляет около 599 долларов США, 599 фунтов стерлингов или 999 австралийских долларов. По данным Пу, большинство характеристик останутся похожими, однако внутри гаджета разместится более быстрый чип A19, а фронтальная камера получит 18 мегапикселей с поддержкой функции Center Stage, которая всегда удерживает пользователя в кадре. Также ожидается переход на новый модем Apple C1. Ранее эта линейка устройств называлась iPhone SE, и считается, что новинка продолжит тему более доступных моделей.

Что касается iPad 12-го поколения, то по слухам, он не сулит особых сюрпризов и в целом схож с предыдущей 11-й моделью. Однако, по всей вероятности, он получит обновление процессора — чип A18, что позволит начальной модели iPad впервые поддерживать технологию Apple Intelligence.