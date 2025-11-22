Samsung, похоже, собирается возродить линейку Galaxy A7x, которую компания прекратила после выхода Galaxy A73 три года назад. В сети появились первые подтверждения существования нового смартфона Galaxy A77, который может дебютировать уже в следующем году.

Неанонсированный смартфон Samsung с номером модели SM-A776B был замечен в базе данных Geekbench. Следуя фирменной системе наименований, устройство, вероятнее всего, выйдет под названием Galaxy A77.

Согласно данным бенчмарка, Galaxy A77 использует фирменный чип Exynos (S5E9865), разработанный подразделением Samsung System LSI. Процессор имеет десять ядер: шесть производительных и четыре энергоэффективных. За графику отвечает GPU Xclipse 940 на архитектуре AMD RDNA. В тестированном устройстве установлено 8 ГБ оперативной памяти, а работает оно под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.x.

В тестах Geekbench смартфон набрал 1 673 балла в одноядерном режиме и 5 597 баллов в многоядерном. Однако эти результаты не стоит считать окончательными — тестировался, вероятно, инженерный образец. По характеристикам чип напоминает слегка заниженную по частотам версию Exynos 2400, который используется в Galaxy S24 и Galaxy S24 FE.

Galaxy A77 могут представить в первой половине следующего года вместе с Galaxy A37 и Galaxy A57. Последний тоже недавно появился в базе Geekbench, оснащён процессором Exynos 1680, 8 ГБ ОЗУ, поддержкой Bluetooth 6.1 и 45-ваттной зарядкой.



