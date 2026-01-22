В базе данных Geekbench появились новые сведения о будущей модели OnePlus Nord 6 — следующем смартфоне бренда в среднем ценовом сегменте. Тестирование раскрыло ключевые характеристики устройства, включая процессор, объём оперативной памяти и версию Android.

OnePlus Nord 6 был замечен в Geekbench 6.5 под номером модели CPH2795. Судя по данным бенчмарка, смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 8s Gen 4 и работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. В тестах производительности устройство набрало около 2 019 баллов в одноядерном режиме и 6 503 балла в многоядерном. Также подтверждено, что смартфон будет поставляться с Android 16 из коробки, а для глобального рынка, вероятнее всего, будет использоваться оболочка OxygenOS 16.

Дополнительные сведения появились благодаря источнику Gadgetsdata, который поделился деталями в X. Согласно этой информации, OnePlus Nord 6 получит плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. Основная камера будет включать 50-мегапиксельный главный сенсор и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Объём встроенной памяти пока не подтверждён, однако предполагается использование накопителя UFS 3.1.

Отдельно отмечается аккумулятор: смартфону приписывают батарею ёмкостью 9000 мА·ч, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Для селфи и видеосвязи ожидается фронтальная камера на 32 Мп.

Точная дата презентации пока не раскрыта, однако появление устройства в Geekbench намекает на то, что релиз уже близко. Предполагается, что OnePlus Nord 6 могут представить в начале 2026 года.



