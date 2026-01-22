Realme официально представила в Китае смартфон Realme Neo8. Если раньше серия Neo обычно находилась между средним и околофлагманским сегментом, то Neo8 заметно шагнул выше: устройство получило платформу Snapdragon 8 Gen 5 и аккумулятор большой ёмкости на базе кремний-углеродной технологии.

Realme Neo8 выполнен в стиле с прозрачной задней панелью и RGB-подсветкой. Смартфон будет продаваться в цветах Cyber Purple, Origin White и Mecha Gray. По заявлению компании, задняя крышка изготовлена с использованием многослойной 3D-структуры с разной глубиной текстур, что создаёт эффект преломления света. На корпусе также размещена RGB-полоска «Awakening Halo», которую можно настроить под уведомления, музыку и игровые эффекты.

Кроме дизайна, Neo8 получил металлическую рамку и стеклянную заднюю панель, симметричные тонкие рамки экрана и скруглённые углы. Отдельно подчёркивается наличие сразу трёх уровней защиты: IP66, IP68 и IP69. Такая комбинация означает устойчивость не только к пыли и погружению в воду, но и к воздействию струй воды под высоким давлением и при высокой температуре — редкость для смартфонов массового рынка.

Экран у Realme Neo8 — 6,78-дюймовый Samsung M14 LTPS OLED, созданный специально для этой модели. Панель поддерживает частоту обновления 165 Гц и частоту опроса сенсора до 3800 Гц. Realme утверждает, что за счёт особенностей материала M14 потребление энергии ниже, чем у типичных 144-герцовых дисплеев. Яркость достигает 1000 нит в ручном режиме и до 6500 нит в пиковых локальных сценах. Также заявлено покрытие до 103% цветового пространства P3 при высокой яркости. Экран защищён стеклом Crystal Armor Glass, а под ним установлен ультразвуковой сканер отпечатков.

Внутри используется Snapdragon 8 Gen 5 в связке с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Для охлаждения Realme внедрила систему с повышенным воздушным потоком, а также фирменный GT Performance Engine, который должен улучшать стабильность кадровой частоты в играх.





Отдельная функция для продвинутых пользователей — Geek Performance Panel. Этот раздел позволяет вручную регулировать частоты CPU и GPU, а также выбирать один из пяти уровней контроля температуры. Подобные возможности обычно встречаются только у устройств с глубокой модификацией системы.

Realme позиционирует Neo8 как гибридное игровое устройство. В нём появился режим PC Handheld Mode, который, как утверждает компания, позволяет запускать проверенные ПК-игры локально. Заявлена поддержка более 50 тайтлов, а также совместимость с PC-аккаунтами и синхронизация сохранений через облако для официально лицензированных игр.

Также добавлен модуль AI Expert Assistance — система, которая помогает в играх контекстно. Например, она может автоматически подбирать предметы в проектах с открытым миром или отслеживать откат навыков в MOBA-играх.

Камеры возглавляет основной модуль на 50 Мп Sony IMX896 (1/1.56″) с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8. Телефото-камера выполнена в формате перископа и основана на сенсоре Samsung JN5: она поддерживает 3,5-кратный оптический зум, 7-кратный «без потерь» и до 120-кратного цифрового увеличения. Дополнительно используются ИИ-функции распознавания текста и коррекции перспективы. Третий модуль — ультраширокоугольный на 8 Мп. Спереди установлена 16-мегапиксельная камера для селфи.

Одной из главных особенностей Realme Neo8 стал аккумулятор на 8000 мА·ч. Компания утверждает, что за счёт анода с 16% содержанием кремния плотность энергии выросла на 3% по сравнению с прошлым поколением, что позволило разместить батарею в корпусе толщиной 8,3 мм. Смартфон поддерживает быструю зарядку 80 Вт SuperVOOC и обходную зарядку, при которой питание во время игры идёт напрямую от адаптера, снижая нагрев батареи.

Пока Realme Neo8 продаётся только в Китае. Цена стартует с 2599 юаней (примерно 373 доллара) за версию 12 ГБ + 256 ГБ. Максимальная конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ оценена в 3899 юаней (около 559 долларов). Планов по глобальному запуску под брендом Neo или GT Neo компания пока не озвучила.