На выставке MWC 2026 компания Vivo продемонстрировала смартфон Vivo X300 Ultra, впервые показав будущий флагман бренда, который делает основной акцент на фотографии и видеосъёмке. Менеджер по продуктам Vivo поделился официальными изображениями устройства, на которых можно увидеть обновлённую систему камер и новые профессиональные аксессуары. Ожидается, что полноценный анонс смартфона состоится в ближайшие недели.

Главной особенностью устройства стал новый телевертер Zeiss с фокусным расстоянием 400 мм. По заявлению компании, он обеспечивает до 17-кратного оптического зума. При использовании кропа сенсора диапазон увеличения может достигать примерно 800 мм или около 30-кратного зума при сохранении высокой детализации. Vivo позиционирует модель как смартфон для создателей контента, сочетая продвинутую оптику с набором аксессуаров для съёмки, включая рукоятку-грип, систему охлаждения и поддержку внешнего освещения.

Основной блок камер сохранил крупный круглый модуль. По слухам, в него входят сразу две 200-мегапиксельные камеры: основной сенсор Sony LYT-901 на 200 МП формата 1/1.12 дюйма с фокусным расстоянием 35 мм, а также перископический телеобъектив на базе 200-МП сенсора Samsung HPB с фокусным расстоянием 85 мм и сертификацией Zeiss APO. Дополняют систему 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Sony LYT-828 и мультиспектральный сенсор. Для селфи ожидается фронтальная камера на 50 МП с автофокусом.

Также сообщается, что смартфон получит 6,82-дюймовый плоский дисплей BOE с разрешением 2K, узкими рамками и технологией LTPO. В новой модели, судя по всему, отказались от физической кнопки Action. В основе устройства будет лежать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ёмкость аккумулятора составит около 7000 мА·ч, при этом ожидается поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт.

По первым впечатлениям обозревателя Ben Gadget Reviews, компания значительно улучшила систему стабилизации изображения, которая остаётся эффективной даже при экстремальных фокусных расстояниях. Специальная съёмочная система с дополнительным модулем камер крепится к смартфону достаточно надёжно и рассчитана на длительные съёмки, например на концертах или спортивных мероприятиях.





Vivo также подтвердила, что модель Ultra в этом году выйдет и на международном рынке. Это станет отходом от прежней стратегии компании, когда подобные флагманы в основном выпускались только для китайского рынка.