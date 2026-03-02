Недавно представленный Motorola Edge 70 сделал ставку на сверхтонкий корпус толщиной всего 6,0 мм, однако это сказалось на ёмкости аккумулятора — устройство получило батарею на 4800 мАч. Для сравнения, Motorola Edge 60 при толщине 7,9 мм оснащался аккумулятором на 5200 мАч.

Теперь компания выпускает Moto Edge 70 Fusion. Новинка также стала тоньше по сравнению с предшественником, но без уменьшения батареи — здесь установлена та же батарея на 5200 мАч, что и у Edge 60 Fusion. Толщина корпуса сократилась с 8,0 мм до 7,2 мм, а вес практически не изменился и составляет 177 г.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3, произведённого по техпроцессу TSMC N4. Чип оснащён ядрами Cortex-A720 и A520 и обеспечивает прирост производительности CPU примерно на 15% по сравнению с предыдущей моделью, а также графикой Adreno 810. Это отличает новинку от предшественника, который использовал Dimensity 7300.

Дисплей также был переработан. Edge 70 Fusion получил 6,78-дюймовую OLED-панель с четырёхсторонним изгибом, разрешением 1272p+ и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает впечатляющих 5200 нит — это выше, чем у Edge 70 (4500 нит).

Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. Смартфон имеет защиту по стандартам IP68 и IP69, что означает устойчивость к пыли, погружению в воду и воздействию струй воды под давлением. Кроме того, устройство прошло испытания по военному стандарту MIL-STD-810H.





На задней панели расположена двойная камера с сертификацией Pantone Validated. Основной модуль оснащён 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 710 с размером пикселя 1,0 мкм и объективом с оптической стабилизацией изображения. Его дополняет 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120° и поддержкой макросъёмки. Фронтальная камера получила сенсор на 32 Мп.

Как и ранее, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт, однако беспроводной зарядки нет.

Motorola Edge 70 Fusion доступен в нескольких цветах с отделкой задней панели, вдохновлённой текстурой ткани.

Отдельно отмечается, что для Индии будет выпущена иная версия Edge 70 Fusion. Она окажется толще — 7,99 мм, но получит увеличенный аккумулятор на 7000 мАч. Европейский рынок, в свою очередь, получит более тонкую версию устройства.